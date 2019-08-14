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В Сочи состоялся 10-й турнир по смешанным единоборствам Платформа S-70, который позиционируется как матчевая встреча сборной России и сборной мира. По итогам 11-ти противостояний россияне в очередной раз одержали победу со счётом 6:5.

В главном бою вечера российский полутяж Артур Астахов (15-6) сражался с бразильцем Леонардо Силва де Оливейра (16-4). Бразилец выиграл первый раунд за счёт перевода в партер и снятого с Астахова балла за удар ниже пояса. Во второй пятиминутке Астахов отправил соперника в нокдаун правым боковым, но не смог развить успех и удержать инициативу. По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу де Оливейре.

Известный российский тяжеловес Евгений Ерохин победил техническим нокаутом в первом раунде британского оппонента Стюарта Остина, добив его жёсткими ударами в партере.

Как сообщал News.ru, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проведёт бой на турнире UFC в Москве.