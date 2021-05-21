Сайборг нокаутировала Смит за 10 секунд до конца боя в Bellator

https://static.news.ru/photo/1c36b07c-bab5-11eb-b26a-96000091f725_660.jpg Кристиана Жустину Фото: Simon Hastegard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильянка Кристиана Жустину (24-2), более известная как Сайборг победила техническим нокаутом в пятом раунде американку Лэсли Смит (12-9-1) на турнире в Анкасвилле (США) и отстояла титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.

Бразильянка непрерывно оказывала давление на соперницу, осыпая её жёсткими ударами с дистанции и из клинча. После очередной двойки Смит рухнула на настил, а Сайборг продолжила избиение на земле. Смит выдержала эти удары и жёсткий амплитудный бросок, продержавшись до конца первого раунда. Второй раунд также прошёл с явным перевесом бразильянки в невысоком темпе. К середине боя Смит освоилась и даже стала поддавливать, но всё равно проигрывала все размены ударами и в концовке пропустила тейкдаун.

В чемпионских раунда Сайборг продолжила отбивать левую ногу соперницы и выцеливать справой, но ей по-прежнему не удавалось подготовить нокаутирующий удар. Американка крепко держалась на ногах, несмотря на пропущенный град ударов по всем этажам. В заключительном раунде чемпионка пораньше перевела бой в партер и, отчаявшись добить соперницу, попыталась её задушить. Смит поднялась, но не выдержала жёсткую концовку, в которой она оказалась в нокдауне. Сайборг добила её на земле за 10 секунд до конца боя, хотя рефери давал Смит шанс продержаться.

Cyborg beats up Leslie Smith for 5 rounds and finishes her with 10 seconds left on the fight #Bellator259 pic.twitter.com/ZlEowXVL92 — Jason Williams (@jasoneg33) May 22, 2021

Российский боец лёгкого веса Александр Шаблий выиграл дебютный поединок в Bellator, взяв верх единогласным решением судей над британцем Элфи Дэвисом.

Как сообщалось ранее, в Анкасвилле прошёл турнир Bellator 249, в главном бою которого бразильянка Кристиана Жустину, более известная как Сайборг, победила удушающим приёмом во втором раунде американку Арлен Бленкоу и отстояла титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.