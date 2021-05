Сайборг нокаутировала Смит за 10 секунд до конца боя в Bellator

Бразильянка непрерывно оказывала давление на соперницу, осыпая её жёсткими ударами с дистанции и из клинча. После очередной двойки Смит рухнула на настил, а Сайборг продолжила избиение на земле. Смит выдержала эти удары и жёсткий амплитудный бросок, продержавшись до конца первого раунда. Второй раунд также прошёл с явным перевесом бразильянки в невысоком темпе. К середине боя Смит освоилась и даже стала поддавливать, но всё равно проигрывала все размены ударами и в концовке пропустила тейкдаун.

В чемпионских раунда Сайборг продолжила отбивать левую ногу соперницы и выцеливать справой, но ей по-прежнему не удавалось подготовить нокаутирующий удар. Американка крепко держалась на ногах, несмотря на пропущенный град ударов по всем этажам. В заключительном раунде чемпионка пораньше перевела бой в партер и, отчаявшись добить соперницу, попыталась её задушить. Смит поднялась, но не выдержала жёсткую концовку, в которой она оказалась в нокдауне. Сайборг добила её на земле за 10 секунд до конца боя, хотя рефери давал Смит шанс продержаться.