Руслан Магомедов: Исмаилов победит, потому что в нём больше витаминов

https://static.news.ru/photo/1af494f0-3c92-11eb-a43b-fa163e074e61_660.jpg Руслан Магомедов Фото: vk.com/magomedovufc

Российский тяжеловес, выступающий в лиге Absulute Championship Akhmat (ACA), Руслан Магомедов сделал прогноз на исход главного поединка турнира АСА 115 между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, который пройдёт в Москве 13 декабря.

Конечно, я ставлю на Магу. Он быстрее, подвижнее, больше витаминов в нём. Это чёрный юмор. Болеть я буду за Магу и считаю, что он обязательно выиграет, — рассказал Магомедов NEWS.ru.

Также боец отметил, что не считает принципиальным свой поединок с Дмитрием Побережцем, так как он представляет Украину, потому что считает украинцев нашими братьями.

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