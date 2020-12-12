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Руслан Магомедов: Исмаилов победит, потому что в нём больше витаминов

18:46, 12 декабря 2020
Руслан Магомедов Руслан Магомедов Фото: vk.com/magomedovufc

Российский тяжеловес, выступающий в лиге Absulute Championship Akhmat (ACA), Руслан Магомедов сделал прогноз на исход главного поединка турнира АСА 115 между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, который пройдёт в Москве 13 декабря.

Конечно, я ставлю на Магу. Он быстрее, подвижнее, больше витаминов в нём. Это чёрный юмор. Болеть я буду за Магу и считаю, что он обязательно выиграет, — рассказал Магомедов NEWS.ru.

Также боец отметил, что не считает принципиальным свой поединок с Дмитрием Побережцем, так как он представляет Украину, потому что считает украинцев нашими братьями.

Полностью интервью с Магомедовым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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