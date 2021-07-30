Россияне проиграли Израилю в схватке за бронзу у дзюдоистов

В поединке за бронзу со сборной Израиля в командном турнире, где считаются схватки представителей разного пола и весовых категорий, россияне потерпели поражение со счётом 4:1.

В стартовом матче российские дзюдоисты взяли верх над соперницами из Монголии, причём ключевое очко набрала Мадина Таймазова, выступающая с сильным рассечением, полученным в личном турнире. Самое серьёзное испытание было в полуфинальном матче с японцами, где родоначальники дзюдо выиграли все схватки.

Судьбу бронзовой награды решали россияне и израильтяне. Таймазова снова выиграла свою схватку, но затем Михаил Игольников упустил победу в поединке, где он вёл. Уступил и другой призёр Олимпийских игр — Тамерлан Башаев, после чего судьба противостояния была уже предопределена. Итоговый счёт 4:1 в пользу Израиля.

В финале за золотые награды должны будут сразиться сборные Франции и Японии. В другом поединке за бронзу немцы одолели голландцев — 4:2.

Как сообщалось ранее, в Олимпийском Токио завершилась борьба за бронзовые награды у мужчин в тяжёлом весе. Россиянин Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаббо. Эта медаль стала 33-й для российской команды в Токио.