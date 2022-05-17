Российский тяжеловес Сергей Кузьмин проведёт бой против ганского боксера Ричарда Ларти 27 мая. Об этом корреспонденту NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании «ЮКА Боксинг».
Встреча состоится в Москве в концертном зале «Мир». В рамках боксёрского шоу запланированы 12 поединков.
Кузьмин в крайнем поединке нокаутировал бразильца Игора Адиэлу, а Ларти последний бой провёл в Грозном, где уступил Абдулкериму Эдилову.
Российский тяжеловес много лет тренируется у Геннадия Машьянова. Другой подопечный этого тренера Дмитрий Бивол недавно одержал победу Саулем Альваресом. Успех Бивола в интервью NEWS.ru Кузьмин назвал величайшей победой в истории российского бокса.