Российский спортсмен заподозрил Макгрегора в тайном карьерном плане

https://static.news.ru/photo/74b8ce40-a8a7-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Сидельников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор своим очередным «завершением карьеры» просто пытается привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников.

По его словам, как и прошлые две попытки, нынешняя — лишь «поднятие себе рейтинга, набивание цены».

Я расцениваю это как пиар-ход Конора, чтобы о нём не забывали и, наверное, чтобы дали ему бой, которого он желает, — цитирует Сидельникова РИА Новости.

Он отметил, что в UFC намечается «интересное противостояние» после того, как Тони Фергюсон был побит Джастином Гейтжи. Однако, уверен российский спортсмен, сначала в поединке должны сойтись Хабиб Нурмагомедов и Гейтжи. Только после этого Макгрегор может добиваться боя с победителем.

Поскольку у Макгрегора нет приоритета в этом плане, он и пытается выбить себе соперника получше уже проверенным в прошлом способом спортивного шантажа.

Человек, видимо, нуждается в деньгах. Они всем требуются. Он сколотил уже хорошее состояние на этих боях, на алкогольном бизнесе, но ему необходим новый всплеск интереса к себе, — предположил Сидельников.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, об этом он сообщил поклонникам в Twitter, сопроводив пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление, писал NEWS.ru, он делал в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.