https://static.news.ru/photo/dd4cd3fc-50e6-11ea-ad43-fa163e074e61_660.jpg Александр Богомоев Фото: Kadir Caliskan/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский борец вольного стиля Александр Богомоев занял первое место в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы, который проходит в Риме.

В финальном поединке россиянин оказался сильнее Беки Ломтадзе из Грузии, обыграв соперника со счётом 3:2. Бронзовые медали завоевали Николай Охлопков из Румынии и Арсен Арутюнян из Армении.

Ранее российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке 26-летний Тускаев оказался сильнее Сулеймана Атлы из Турции, писал NEWS.ru.