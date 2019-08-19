Чемпион России по боксу Глеб Бакши прокомментировал решение Федерации бокса Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.
То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять, — рассказал Бакши RT.
Также боксёр отметил, что мечтал взять реванш у соперника из Украины Александра Хижняка, которому проиграл на Европейских играх в Минске раздельным решением судей.
Украинские боксёры могут принять участие в чемпионате мира, но речь идёт не о первых номерах сборной. Поездку они могут организовать только за свой счёт.