https://static.news.ru/photo/a24ba094-c315-11e9-b880-fa163e074e61_660.jpg Глеб Бакши Фото: Глеб Бакши/vk.com

Чемпион России по боксу Глеб Бакши прокомментировал решение Федерации бокса Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.

То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять, — рассказал Бакши RT .

Также боксёр отметил, что мечтал взять реванш у соперника из Украины Александра Хижняка, которому проиграл на Европейских играх в Минске раздельным решением судей.

Украинские боксёры могут принять участие в чемпионате мира, но речь идёт не о первых номерах сборной. Поездку они могут организовать только за свой счёт.

Турнир пройдёт с 7 по 21 сентября.

Как сообщал News.ru, Конор Макгрегор согласился на ещё один поединок по правилам бокса.