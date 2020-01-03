https://static.news.ru/photo/d5449b74-2e43-11ea-93b2-fa163e074e61_660.jpg Мурат Гассиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, российский боксёр Мурат Гассиев дебютирует в супертяжёлой весовой категории 29 февраля в Фриско, штат Техас, США.

Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN. Россиянин должен выступить в андеркарде боя между Майки Гарсией и Джесси Варгасом. Пока неизвестно, кто будет соперником Гассиева.

Sooo according to Abel Sanchez, Murat Gassiev, will be on the Mikey Garcia-Jesse Vargas card on Feb 29 in Frisco, TX. Says that Gassiev, ''looks very strong, around, 225, 228." Really likes he way he's looking in camp... #boxing — Steve Kim (@StevESPNKim) January 1, 2020

Российский боксёр не появлялся на ринге с 21 июля 2018 года. Тогда Мурат уступил в финальном бою Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. Всего в профессиональной карьере Гассиева 27 боёв, в которых он одержал 26 побед. Ещё один поединок признан несостоявшимся.

Как писал NEWS.ru, 29 декабря 2019 года канадский боксёр Жан Паскаль судейским решением победил представляющего Швецию Баду Джека, завоевав таким образом регулярный титул чемпиона по версии WBA и титул WBC Silver.