Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN. Россиянин должен выступить в андеркарде боя между Майки Гарсией и Джесси Варгасом. Пока неизвестно, кто будет соперником Гассиева.

Sooo according to Abel Sanchez, Murat Gassiev, will be on the Mikey Garcia-Jesse Vargas card on Feb 29 in Frisco, TX. Says that Gassiev, ''looks very strong, around, 225, 228." Really likes he way he's looking in camp... #boxing