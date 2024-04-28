Российские боксеры завоевали восемь золотых медалей на ЧЕ в Белграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские боксеры завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы, сообщает корреспондент NEWS.ru. Турнир проходил в Белграде и завершился в воскресенье, 28 апреля.

Золото взяли Эдмонд Худоян в категории до 48 кг, Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов до (63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

Соперники Мамедова и Гаджимагомедова не вышли на финальный поединок из-за травмы. Серебро взял Джамбулат Бижамов в категории до 75 кг.

28 апреля прошли женские финалы, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Золотые медали выиграли три представительницы сборной РФ.

Во время церемонии награждения Юлии Чумгалаковой выключился гимн России. После того как гимн отключился, зрители на трибунах продолжили его петь. Сама Чумгалакова расплакалась. Как сообщили организаторы, гимн отключился по техническим причинам.

Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.