Двадцать россиян вышло в четвертьфинал ЧЕ по боксу в Белграде Двадцать россиян вышло в четвертьфинал ЧЕ по боксу в Белграде

Двадцать российских боксеров выступят в полуфинале чемпионата Европы в Белграде, сообщает корреспондент NEWS.ru. В разных весовых категориях за место в финале поборется десять мужчин и десять девушек.

За место в финале поборются Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Савин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5), Тархан Идигов (до 67 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Среди девушек за место в финале поборются Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Альбина Молдажанова (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг) и Елена Гапешина (81 кг).

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой.

Ранее многократный призер чемпионатов России по боксу Артур Субханкулов единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.