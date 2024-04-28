Женская сборная России заняла первое место на ЧЕ по боксу в Белграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Женская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по боксу в Белграде, сообщает корреспондент NEWS.ru. Золотые медали в воскресенье, 28 апреля, выиграли три представительницы сборной РФ.

Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов, Дарима Сандакова — в дивизионе до 70 килограммов, а Елена Гапешина — до 81 килограмма. Серебряные медали завоевали семь россиянок.

Во время церемонии награждения Юлии Чумгалаковой выключился гимн России. После того как гимн отключился, зрители на трибунах продолжили его петь. Сама Чумгалакова расплакалась. Как сообщили организаторы, гимн отключился по техническим причинам.

Соревнования в Белграде проходят в 13 весовых категориях у мужчин, в 12 — у женщин. Решающие бои у мужчин пройдут в воскресенье, в финалах будут боксировать девять россиян. Турнир завершится 28 апреля.

Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.