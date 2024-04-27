Гимн России был включен и вскоре прерван на чемпионате Европы по боксу в Белграде, сообщает корреспондент NEWS.ru. Это случилось на церемонии награждения в честь победы россиянки Юлии Чумгалаковой (весовая категория до 48 кг).
Чумгалакова решением судей победила сербку Кристину Над Варгу в финале чемпионата Европы. Для россиянки это второе золото ЧЕ, первое она взяла в 2019 году.
После того как гимн во время награждения выключился, зрители на трибунах продолжили его петь. Сама Чумгалакова расплакалась. Как сообщили организаторы, гимн отключился по техническим причинам.
Соревнования в Белграде проходят в 13 весовых категориях у мужчин, в 12 — у женщин. В субботу состоятся финальные поединки у женщин, на этой стадии выступят десять россиянок. Решающие бои у мужчин пройдут в воскресенье, в финалах будут боксировать девять россиян. Турнир завершится 28 апреля.
Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой, согласно решению Международной ассоциации бокса (AIBA). За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.