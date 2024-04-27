Михаил Потапов

Гимн России прервался во время церемонии награждения на ЧЕ в Белграде Гимн России прервался во время церемонии награждения на ЧЕ по боксу в Белграде

27 апреля 2024 в 20:06

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Справа налево: Кристина Над Варга (Сербия) и Юлия Чумгалакова (Россия) в финальном поединке в весовой категории до 48 кг в соревнованиях по боксу среди женщин на чемпионате Европы по боксу в Белграде