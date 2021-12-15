Разминка перед Биволом: почему никому не интересен бой Бетербиева с Брауном

17 декабря в Монреале Артур Бетербиев проведёт очередную защиту титулов WBC и IBF в полутяжёлом весе. Непобеждённый российский боксёр сразится с американцем Маркусом Брауном, имеющим в активе 16 побед нокаутом. Однако мало кто верит, что уроженец Статен-Айленда способен составить конкуренцию чемпиону, а в СМИ обсуждают возможный объединительный бой с его соотечественником Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс уже давно приучил к тому, что проведение поединка между двумя сильнейшими представителями весовой категории — крайне сложная задача, на реализацию которой может уйти несколько лет. Все помнят о проблемах в ходе организации «боя века» с участием Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, сложных переговорах между сторонами Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, а также о срыве схватки за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. И уже на протяжении нескольких лет фанаты тщетно надеются увидеть объединительный бой между звёздными российскими полутяжеловесами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Дмитрий Бивол WBABoxing/ twitter.com/Global Look Press

После серии неудач Сергея Ковалёва и ухода из спорта Андре Уорда, именно Бетербиев и Бивол заслужили право считаться сильнейшими в дивизионе до 79,4 килограмма. Оба быстро присвоили себе ставшие вакантными пояса, а впоследствии лишь укрепляли свои позиции. При этом если Дмитрий сосредоточился на защите звания WBA, то Артур довольно быстро добавил к своему титулу IBF ещё один. В октябре 2019-го он добился поединка с Александром Гвоздиком и жестоко нокаутировал украинца, попутно отобрав у него трофей по версии WBC. И уже тогда объединительный бой между двумя россиянами стал широко обсуждаться как в прессе, так и среди представителей обоих спортсменов.

Однако с тех пор прошло более двух лет, а битва между Бетербиевым и Биволом так и находится на уровне разговоров. И это при том, что оба боксёра неоднократно говорили о готовности сразиться друг с другом, до конкретных переговоров дело не дошло. За это время Дмитрий успел дважды защитить пояс, а в ночь на 18 декабря его достижение может повторить и Артур. В ставшем для него родным Монреале он померится силами с Маркусом Брауном — бывшим обладателем временного титула WBA в полутяжёлом весе.

И на данный момент складывается впечатление, что Брауна не считают достойным оппонентом для Бетербиева. Достаточно обратить внимание на котировки букмекеров, крайне низко оценивающих шансы американца на победу. Коэффициент на его успех составляет 7,0, а на триумф россиянина — 1,1. Несомненно, в последнее время Артуру встречались и менее мастеровитые визави, но подобное отношение к занимающему первую строчку в рейтинге WBC Маркусу не может не удивлять рядового болельщика.

Однако для более искушённого поклонника бокса всё предельно понятно. Дело в том, что в настоящий момент в полутяжёлом весе не осталось соперников, сопоставимых по уровню с Бетербиевым и Биволом. За последние несколько лет россияне «вычистили» дивизион и доказали, что превосходят каждого из его представителей. Причём это касается не только претендентов на трофей, но и действующего обладателя пояса WBO Джо Смита. В 2019 году тот встречался с Дмитрием и вчистую уступил судейским решением. Двое арбитров отдали американцу лишь одну трёхминутку из 12-ти, а третий оказался ненамного щедрее.

Что касается Брауна, то скептическое отношение к его шансам на успех в будущей дуэли вполне обоснованно. Да, сейчас он находится на вершине рейтинга WBC, но лишь благодаря дисквалификации Жана Паскаля. В августе 2019 года канадец взял верх над боксёром из США, но впоследствии провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. В его организме обнаружили эритропоэтин, эпитренболон, дростанолон и метаболиты дростанолона. Однако это произошло лишь в 2021 году и не отменяет его победы над американским спортсменом.

Несомненно, Браун может похвастаться победами над крепким шведом Баду Джеком, а также бывшими оппонентами Бетербиева и Бивола — американцем сербского происхождения Радивое Калайджичем и доминиканцем Ленином Кастильо соответственно. Но важно отметить, что ни одну из этих схваток он не завершил досрочно и лишь в дуэли со скандинавом владел солидным преимуществом. При этом битва с последним из вышеперечисленных бойцов вполне могла завершиться фиаско. В пятом раунде Маркус оказался в нокдауне, но сумел восстановиться.

Однако в Монреале ему придётся столкнуться с принципиально другим уровнем конкуренции и почувствовать на себе удары сильнейшего нокаутёра дивизиона. Бетериев завершил досрочно каждый из своих 16 поединков на профессиональном ринге и имеет отличную возможность продлить серию. Тот же Паскаль наглядно продемонстрировал, что Браун не обладает гранитной челюстью, трижды послав его в нокдаун за неполные восемь раундов. А в плане мощи Артур, как минимум, не уступает Жану.

Поэтому от Брауна и не ждут сюрпризов, а некоторые и вовсе не стесняются заглядывать за спину американскому боксёру. Например, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум вовсю рассуждает о возможной дуэли между Бетербиевым и Саулем Альваресом, а в России вновь заговорили о сражении с Биволом. И это неудивительно, ведь в минувшие выходные Дмитрий без особых проблем расправился с Умаром Саламовым в Екатеринбурге и в восьмой раз защитил пояс WBA, после чего выразил готовность встретиться с соотечественником.

Конечно, этот бой вероятен. Я готов к большим вызовам, мы были и до завоевания титула готовы к поединкам с любыми чемпионами. Если схватка с Бетербиевым будет организована, это будет замечательно, — сказал Бивол после на шоу RCC Boxing Promotions.

И может случиться так, что в 2022 году у промоутеров будет последний шанс реализовать супербитву между двумя звёздными россиянами. В январе Бетербиеву исполнится 37 лет, что является более чем внушительным возрастом даже для представителя полутяжёлого веса. И с каждым годом ему будет сложнее соперничать с Биволом, который младше его почти на шесть лет. В отличие от соотечественника, Дмитрий лишь выходит на свой пик и будет находиться в расцвете сил ещё довольно длительное время. Чего нельзя сказать об Артуре, уже заставившем усомниться в себе.

Речь идёт о битве с Адамом Дайнесом, оставившей неоднозначное впечатление у поклонников действующего чемпиона WBC и IBF. С одной стороны, он вновь выиграл нокаутом, с другой, выступил довольно невыразительно и позволил малоизвестному немцу создать себе серьёзные проблемы. И вплоть до дуэли с Брауном сложно однозначно ответить, было это результатом банальной недооценки или демонстрацией регресса Бетербиева.

Так или иначе, медлить с проведением объединительного поединка нельзя. На данный момент Бетербиев по-прежнему располагает сокрушительной мощи ударом и способен нокаутировать любого противника, даже такого техничного и быстрого, как Бивол. Дмитрий практически идеально провёл битву с Саламовым и практически не получил урона, но всё же пропустил несколько раз. А Артуру этого может быть вполне достаточно для досрочной победы.

Что касается дуэли с Альваресом, то с трудом верится, что команда мексиканца согласится на это в ближайшем будущем. Канело является очень расчётливым и умным атлетом и наверняка понимает, что вряд ли способен соперничать с пребывающим в хорошей форме Бетербиевым. Поэтому логично будет либо дождаться, пока тот будет наиболее уязвим (как в случае с Ковалёвым), либо сосредоточиться на других задачах. Например, на завоевании титула в первом тяжёлом весе. Ещё в ноябре говорилось о возможном бое между Саулем и Табисо Мчуну, и есть вероятность, что он действительно состоится.

Бетербиеву же логичнее сосредоточиться на сражении с Биволом и своём наследии. Если он возьмёт верх, то объединит три титула и повторит достижение Ковалёва. В таком случае, только победа над Смитом будет отделять его от звания абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В XXI веке лишь одному боксёру удалось добиться подобного в категории до 79,4 килограмма. Вплоть до 2003 года пояса по всем престижным версиям у себя удерживал Рой Джонс-младший. Правда, в те времена таковых было три, а не четыре.