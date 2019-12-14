Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян (14-1) нокаутировал легендарного американского бойца Юрайю Фейбера (35-11) в третьем раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В первом раунде Фейбер неплохо действовал на контратаках, стараясь запутать Яна движением и поймать встречным ударом. Концовка раунда осталась за россиянином. К середине боя Фейбер стал чаще клинчевать и попытался пройти в ноги. Ян после этого сбил его с ног серией ударов, но не смог сразу добить в партере. Затем Ян отправил его во второй нокдаун локтем, после чего рефери остановил бой и позвал врача осмотреть сильное рассечение и гематому американца. Бой продолжился в партере. Развязка наступила в начале третьего раунда, когда Ян нокаутировал соперника ударом левой ноги.

Как сообщал News.ru, российский средневес Омари Ахмедов победил по очкам обладателя десятого номера среднего веса Ultimate Fighting Championship американца Иена Хайниха.

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