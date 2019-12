В первом раунде Фейбер неплохо действовал на контратаках, стараясь запутать Яна движением и поймать встречным ударом. Концовка раунда осталась за россиянином. К середине боя Фейбер стал чаще клинчевать и попытался пройти в ноги. Ян после этого сбил его с ног серией ударов, но не смог сразу добить в партере. Затем Ян отправил его во второй нокдаун локтем, после чего рефери остановил бой и позвал врача осмотреть сильное рассечение и гематому американца. Бой продолжился в партере. Развязка наступила в начале третьего раунда, когда Ян нокаутировал соперника ударом левой ноги.

God bless our Russian boxing dynamo, Petr Yan. No mercy exists for Urijah Faber. #UFC245 pic.twitter.com/KFEiSnr0vc