https://static.news.ru/photo/fea7dd50-d600-11e9-a515-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который стартует 13 сентября в Ульяновске.

Проведение в России столь масштабных, представительных состязаний считаю закономерным, ведь в нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов — триумфаторов и призёров самых престижных соревнований, — говорится в приветственном письме президента РФ Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля .

Глава государства уверен, что фестиваль станет настоящим праздником спорта и дружбы, а также поможет лучше познакомиться с историей и уникальным наследием школ различных боевых искусств.

В рамках программы мероприятия пройдёт большое количество мастер-классов по карате, дзюдо, кикбоксингу, тхэквондо, айкидо, самбо и многим другим видам. Фестиваль соберёт свыше пяти тысяч спортсменов из 50 стран.

Своё мастерство подрастающему поколению будут передавать Григорий Дрозд, Олег Тактаров, Денис Гольцов, Николай Касаткин и многие другие. Всего в мастер-классах задействуют 24 спортсменов.

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