Прыжок Тигра провалился, а Корешков успешно вернулся в Bellator

Двое ярких российских бойцов с переменным успехом выступили на турнире Bellator 264. Магомед Магомедов очевидно недооценил соперника и неожиданно проиграл ему в борьбе, Андрей Корешков жёстко избил ливанца Сабу Хомаси, а Гегард Мусаси провёл очередную успешную защиту титула и теперь его соперником может стать Анатолий Токов, если выиграет бой в Москве.

Американская школа борьбы победила дагестанскую

Матчмейкеры Bellator свели двух равных и стилистически схожих бойцов легчайшего веса в элиминаторе за право сразиться с чемпионом Серхио Петтисом. И Магомед Магомедов, и Рофеон Стотс потерпели всего по одному поражению, а большинство побед одержали за счёт борьбы. Магомедов — яркий представитель дагестанской школы, который успешно выступал по джиу-джитсу и был чемпионом России по ММА. Стотс — двукратный чемпион второго дивизиона NCAA, что также говорит о его высоком уровне.

Поначалу у Магомедова неплохо получалось противостоять сопернику в стойке, но он решил сыграть на своей сильной стороне, недооценив при этом борьбу соперника. Это и оказалось для него роковой ошибкой. Концовку первого раунда он отдал после неудачной попытки тейкдауна, когда инициативу перехватил Стотс. Самым успешным для Тигра получился второй раунд, когда он наконец чётко исполнил проход в ноги, но при этом не смог удержать соперника на земле. Стотс не только без проблем вернул бой в стойку, но и завершил пятиминутку парой эффектных комбинаций.

Магомед Магомедов redfurymma_official/instagram.com

Третий раунд должен был стать решающим, а Магомедов его вчистую проиграл именно в борьбе. Он не только пропустил тейкдаун, но и дал сопернику пройти за спину, где тот был близок к завершению удушающего приёма. Вторую половину раунда уже россиянин провёл сверху, но не смог нанести сопернику серьёзного урона, чтобы переломить раунд и бой, а потому все судьи отдали предпочтение Стотсу. В другом бою основного карда американец осетинского происхождения Хаджимурат Бестаев победил по очкам Тая Гвердера в своём первом бою в среднем дивизионе Bellator.

Эффектное возвращение Спартанца

Лучший ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков не дрался в Bellator два года после поражения от Лоренца Ларкина и нуждался в реабилитации, чтобы вернуться в рейтинг организации и начать новый поход за поясом. Соперника для этого подобрали что надо. Ливанец Саба Хомаси и порубиться любит, и при этом классом намного ниже россиянина. Проблемы Корешкову он сумел доставить лишь в первом раунде парой жёстких лоу-киков и контролем в борьбе у сетки, но уже в концовке Андрей разорвал дистанцию и достал его коленом в голову.

Второй раунд и вовсе получился разгромным. Жёсткие атаки россиянина разбили в кровь лицо ливанца и тот был готов терпеть удары на земле, лишь бы его снова не били коленями. Пару раз Корешков был близок к остановке боя, но не хватало нескольких точных попаданий. Заключительный раунд Хомаси неплохо провёл в борьбе, где главной его задачей стало дотерпеть до финального гонга, что ему в итоге и удалось, а выступление Корешкова оставило двойственное впечатление. С одной стороны порадовало, что он вернулся в дело и уверенно победил, а с другой огорчило, что соперника такого уровня не смог одолеть досрочно.

Андрей Корешков koreshmmarus/instagram.com

Мусаси победил на расслабоне и ждёт Токова

У чемпиона Bellator в среднем весе Гегарда Мусаси такой стиль, что кажется, что он всё время дерётся расслабленным и не до конца проснувшимся. В чём-то это ему помогает проводить своевременные атаки, но иногда излишняя расслабленность подводит. В этот раз он внезапно пропустил тейкдаун от претендента Джона Солтера в первом раунде и проиграл его, будучи вынужден защищаться на земле.

Во второй пятиминутке голландский армянин был вынужден включаться активнее в стойке, а его удары несли всё больше проблем американцу. Даже перевод в партер в этот раз не сработал, потому что Мусаси перехватил инициативу на земле и там был близок к тому, чтобы добить соперника уже в конце второго раунда. В следующем раунде история повторилась с той лишь разницей, что у чемпиона было целых три минуты на добивание на земле. Он планомерно вскрыл защиту соперника, а когда удары стали совсем безответными, даже такой терпеливый рефери, как Дэн Мираглиотта, остановил поединок.

Следующим соперником Мусаси может стать россиянин Анатолий Токов, объективно единственный равный ему боец среднего веса в Bellator. Ученик Фёдора Емельяненко также давно не дрался, но намерен провести претендентский бой в Москве и в случае победы получить заветный титульный поединок. Такой разносторонний боец чем-то напоминает Мусаси, но поскольку он моложе, голоднее и имеет такого наставника, как Емельяненко, его шансы на победу будут как минимум не ниже, чем у голландского ветерана.