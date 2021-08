Прыжок Тигра провалился, а Корешков успешно вернулся в Bellator

Матчмейкеры Bellator свели двух равных и стилистически схожих бойцов легчайшего веса в элиминаторе за право сразиться с чемпионом Серхио Петтисом. И Магомед Магомедов, и Рофеон Стотс потерпели всего по одному поражению, а большинство побед одержали за счёт борьбы. Магомедов — яркий представитель дагестанской школы, который успешно выступал по джиу-джитсу и был чемпионом России по ММА. Стотс — двукратный чемпион второго дивизиона NCAA, что также говорит о его высоком уровне.

Поначалу у Магомедова неплохо получалось противостоять сопернику в стойке, но он решил сыграть на своей сильной стороне, недооценив при этом борьбу соперника. Это и оказалось для него роковой ошибкой. Концовку первого раунда он отдал после неудачной попытки тейкдауна, когда инициативу перехватил Стотс. Самым успешным для Тигра получился второй раунд, когда он наконец чётко исполнил проход в ноги, но при этом не смог удержать соперника на земле. Стотс не только без проблем вернул бой в стойку, но и завершил пятиминутку парой эффектных комбинаций.

Третий раунд должен был стать решающим, а Магомедов его вчистую проиграл именно в борьбе. Он не только пропустил тейкдаун, но и дал сопернику пройти за спину, где тот был близок к завершению удушающего приёма. Вторую половину раунда уже россиянин провёл сверху, но не смог нанести сопернику серьёзного урона, чтобы переломить раунд и бой, а потому все судьи отдали предпочтение Стотсу. В другом бою основного карда американец осетинского происхождения Хаджимурат Бестаев победил по очкам Тая Гвердера в своём первом бою в среднем дивизионе Bellator.