Промоутер рассказал, почему Емельяненко отказался от боя с Леснаром

https://static.news.ru/photo/79be2cd6-7661-11eb-89f9-96000091f725_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: fedoremelianenkoofficial/instagam.com

Глава промоутерской компании M-1 Global и бывший менеджер Фёдора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал, почему в 2012 году не удалось организовать бой легендарного российского тяжеловеса с американцем Броком Леснаром.

В 2012 году я был очень близок к тому, чтобы организовать эту схватку. В тот год Емельяненко объявил о завершении карьеры. UFC был готов устроить этот поединок, в связи с чем я лично летал в Нью-Йорк на встречу с Лоренцо Фертиттой. Да, президентом был Уайт, но главные решения принимал не он. Фёдор был не против такого боя. Если бы он не дал мне добро, я бы не полетел в США. Тогда мы достигли договорённости с Лоренцо, да и Леснар был согласен, но Емельяненко передумал. Сказал, что раз объявил об уходе из спорта, то сдержит слово, — приводит слова Финкельштейна RT .

Также он отметил, что считает, что Фёдор выиграл бы этот бой, если бы не решил пойти работать советником министра, а сейчас этот поединок уже не так интересен, как 10 лет назад.

Как сообщал NEWS.ru, в Сочи завершился турнир промоутерской компании Fight Nights, в рамках которого прошла матчевая встреча Россия — Бразилия. В главном бою вечера российский экс-чемпион Bellator Андрей Корешков победил рычагом локтя в первом раунде бразильца Адриано Родригеса.