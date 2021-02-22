Корешков победил болевым приёмом бразильца на турнире в Сочи

https://static.news.ru/photo/7cad746e-7608-11eb-9524-96000091f725_660.jpg Адриано Родригес и Андрей Корешков Фото: AMC Fight Nights/facebook.com

В Сочи завершился турнир промоутерской компании FIGHT NIGHTS, в рамках которого прошла матчевая встреча Россия — Бразилия. В главном бою вечера российский экс-чемпион Bellator Андрей Корешков (23-4) победил рычагом локтя в первом раунде бразильца Адриано Родригеса (17-6)

Накануне боя Родригес превысил лимит полусреднего веса более чем на два килограмма. Корешков после непродолжительного обмена ударами неожиданно пошёл в борьбу и не без труда, но провёл тейкдаун и постепенно занял доминирующую позицию, откуда начал разбивать соперника мощнейшими ударами, а затем заставил сдаться соперника рычагом локтя.

Матчевая встреча завершилась победой России со счётом 5:0.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Владимир Егоян победил техническим нокаутом в четвёртом раунде бразильца Густаво Эрака и стал чемпионом FIGHT NIGHTS на турнире компании в Сочи.