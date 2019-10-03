https://static.news.ru/photo/a2a26258-e67e-11e9-97e8-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский заявил, что продолжаются переговоры о бое Александра Поветкина и британца Тайсона Фьюри.

Переговоры ведутся. Подобный бой возможен, — приводит слова Рябинского РИА Новости .

По словам функционера, Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с россиянином, который тоже был бы не против.

Ранее сообщалось, что Поветкин может провести следующий бой в декабре на вечере бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. Его соперником должен стать американец Майкл Хантер, писал News.ru.