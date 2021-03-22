Промоутер оценил тренерские перспективы Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/b6dc2f78-8b2e-11eb-8e81-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова добиться успехов в тренерской работе.

Хабиб с ролью тренера справится. А справятся ли его подопечные? Задачи, которые будет ставить Хабиб, будут исходить из собственного опыта. Далеко не каждый спортсмен сможет повторить то, что ты делал когда-то сам. У Хабиба могут быть завышенные требования к ученикам. Только в этом я вижу определённую угрозу его тренерскому пути, — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Также Гаджиев отметил, что экс-чемпиону будет непросто объяснить понятные ему вещи своим ученикам. О желании тренироваться под руководством Нурмагомедова уже заявил бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от реванша с россиянином Александром Поветкиным.