Призёр Олимпиады Джойс одержал очередную досрочную победу

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В Лондоне завершился боксёрский турнир компании Queensberry Promotions. В главном бою вечера финалист Олимпиады-2016, британский тяжеловес Джо Джойс (11-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. Он победил техническим нокаутом в третьем раунде немца Майкла Валлиша (20-4, 13 КО).

Уже с первых минут боя Джойс захватил преимущество и во втором раунде отправил оппонента в тяжёлый нокдаун. Валлиш сумел прийти в себя и дотерпеть до гонга, однако в третьем раунде ещё дважды оказался на настиле ринга после ударов соперника, в следствие чего рефери остановил поединок.

В соглавном поединке сошлись непобеждённые британские бойцы второго легчайшего веса. Крис Бурк со счётом 96:94 победил по итогам десяти раундов Рамеза Махмуда и завоевал титул чемпиона стран британского содружества.