«Прикончите наконец этого чувака»: Хабиб о будущем Конора в UFC
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
23:43, 13 июля 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего обладателя поясов промоушна в двух категориях Конора Макгрегора после того, как он завершит реабилитацию от травмы, полученной в поединке против Дастина Порье. Слова Нурмагомедова приводит MMA Fighting.
Хабиб Нурмагомедов считает, что если Конор хочет вернуться, то это его дело.
Заставьте его ещё раз драться с Дастином Порье и прикончите наконец этого чувака. Думаю, именно это UFC и собирается сделать, — сказал Нурмагомедов.
Также экс-чемпион UFC допустил бой между Конором и Нейтаном Диасом. Однако при этом Хибиб отметил, что ирландец проиграет любому сопернику.
11 июля ирландец Конор Макгрегор на турнире UFC 264 сломал ногу в бое против американца Дастина Порье. 13 июля стало известно, что Макгрегор отстранён от поединков по медицинским показаниям до 2022 года.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высмеял травму, которую получил Конор Макгрегор в бою с Дастином Порье.