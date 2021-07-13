«Прикончите наконец этого чувака»: Хабиб о будущем Конора в UFC

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего обладателя поясов промоушна в двух категориях Конора Макгрегора после того, как он завершит реабилитацию от травмы, полученной в поединке против Дастина Порье. Слова Нурмагомедова приводит MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов считает, что если Конор хочет вернуться, то это его дело.

Заставьте его ещё раз драться с Дастином Порье и прикончите наконец этого чувака. Думаю, именно это UFC и собирается сделать, — сказал Нурмагомедов.

Также экс-чемпион UFC допустил бой между Конором и Нейтаном Диасом. Однако при этом Хибиб отметил, что ирландец проиграет любому сопернику.

11 июля ирландец Конор Макгрегор на турнире UFC 264 сломал ногу в бое против американца Дастина Порье. 13 июля стало известно, что Макгрегор отстранён от поединков по медицинским показаниям до 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высмеял травму, которую получил Конор Макгрегор в бою с Дастином Порье.