Президент UFC поддержит Тайсона при подготовке к бою с Джонсом

https://static.news.ru/photo/1b52801c-d610-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PIOTR KUCZA/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт намерен посетить тренировочный лагерь Майка Тайсона при подготовке к бою с Роем Джонсом.

Жду этого с нетерпением. Тайсон сказал, что у него есть огонь, желание драться. Он этого хочет, Джонс хочет. Они взрослые люди, и я на сто процентов их поддерживаю, — цитирует слова Уайта MMAFighting.com.

Также Уайт отметил, что вылетит в лагерь Тайсона на следующей неделе, чтобы посмотреть, как он тренируется, и поддержать его.

Поединок Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Калифорнии. Он пройдёт в выставочном формате без боковых судей в восемь раундов.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Сергей Чигашев в Минске свёл к ничьей поединок с британцем Кингсли Эгбунике.