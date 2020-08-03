Президент UFC поддержит Тайсона при подготовке к бою с Джонсом

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт намерен посетить тренировочный лагерь Майка Тайсона при подготовке к бою с Роем Джонсом.
Жду этого с нетерпением. Тайсон сказал, что у него есть огонь, желание драться. Он этого хочет, Джонс хочет. Они взрослые люди, и я на сто процентов их поддерживаю, — цитирует слова Уайта MMAFighting.com.
Также Уайт отметил, что вылетит в лагерь Тайсона на следующей неделе, чтобы посмотреть, как он тренируется, и поддержать его.
Поединок Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Калифорнии. Он пройдёт в выставочном формате без боковых судей в восемь раундов.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Сергей Чигашев в Минске свёл к ничьей поединок с британцем Кингсли Эгбунике.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен