Российский боксёр тяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО) в Саудовской Аравии.
Первые два раунда за счёт напористых атак выиграл американец, однако Поветкин, начиная с третьего раунда, переломил ход боя и несколько раз сумел потрясти соперника. Концовка осталась за более молодым американцем, так как в заключительных раундах Поветкин подавал явные признаки усталости.
Российский рефери Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья с тем же счётом отдал предпочтение Хантеру, а третий поставил ничейные очки.
Как писал News.ru, на турнире по боксу в Саудовской Аравии ждут визит Хабиба Нурмагомедова.
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