https://static.news.ru/photo/49b26314-1932-11ea-be2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Российский боксёр тяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО) в Саудовской Аравии.

Первые два раунда за счёт напористых атак выиграл американец, однако Поветкин, начиная с третьего раунда, переломил ход боя и несколько раз сумел потрясти соперника. Концовка осталась за более молодым американцем, так как в заключительных раундах Поветкин подавал явные признаки усталости.



Российский рефери Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья с тем же счётом отдал предпочтение Хантеру, а третий поставил ничейные очки.

Как писал News.ru, на турнире по боксу в Саудовской Аравии ждут визит Хабиба Нурмагомедова.