Полная занятость: лучший боксёр мира собирается избить турка

Когда дерётся Сауль Альварес, все остальные отдыхают. Даже если мексиканца ненавидеть, нельзя не считать его одним из трёх лучших боксёров мира вне зависимости от веса, а если относиться к нему объективно, то это однозначно главный боксёр планеты. В эту субботу в Майами он проведёт очередной бой — против турка Авни Йылдырыма. Конечно, это не самый большой поединок в карьере Канело, но отдельного рассказа он всё равно достоин.

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Когда два месяца назад появилась новость о бое Альвареса с Йылдырымом, первая мысль была: «Это ещё зачем?» Канело стольких чемпионов с именем перебил в последние годы (Геннадий Головкин, Сергей Ковалёв, Каллум Смит, Мигель Котто), что выходить на малоизвестного турка кажется сомнительной затеей. Но у неё есть как минимум одно хорошее объяснение.

Канело хочет наверстать упущенное в год пандемии. В 2020-м он провёл всего один бой (что уже немало), поэтому в 2021 году, по его словам, намерен провести четыре. Ему сейчас 30 лет — золотой возраст для спортсмена, поэтому зачем простаивать и терять форму, если можно оставаться занятым? К тому же на 8 мая запланирован супербой Канело с Билли Джо Сондерсом, и Йылдырым должен стать отличной разминкой перед топовым британцем.

Формальный повод подраться с турецким боксёром — его второе место в рейтинге WBC в суперсреднем весе, где титулом владеет Альварес. Он является чемпионом в этом дивизионе с декабря 2020 года, когда в одностороннем бою разбил британца Каллума Смита. Так что для мексиканца это обязательная защита титула. Не то чтобы Канело сильно расстроился, если бы его этого пояса лишили, но проводить защиты — правильная практика для боксёра.

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Авни Йылдырым avniyildirim/instagram.com

Является ли Йылдырым опасным соперником для Канело? Если честно — нет. Можно всегда сказать банальность, например, «это бокс, и здесь может решить один удар», но чтобы в таком бою, как Альварес — Йылдырым случилась сенсация, должно сойтись воедино очень много факторов. Для этого Канело должен, во-первых, подойти к бою разобранным, однако он всегда готовится основательно. Ещё ни одного поединка не было в карьере Альвареса, где бы он выглядел разобранным. Он в хорошем смысле «ботаник» — всегда очень тщательно делает домашнее задание, готовится ко всем оппонентам, следует плану, поэтому и крушит всех подряд.

Во-вторых, Канело должен недооценить соперника, но и этого, судя по всему, нет. Как мексиканец сказал на пресс-конференции, он здесь не для того, чтобы кого-либо недооценивать, он осознаёт своё превосходство над оппонентом, но настраивается на него как на важнейший бой в жизни. И нет никаких оснований этому не верить.

В-третьих, сам турок не выглядит как человек, обладающий оружием для победы над Канело. Он никого не нокаутировал уже в течение трёх лет и вообще никого не ронял из солидных боксёров. У него нет ударов, чтобы сбить мексиканца. Йылдырым проиграл два главных боя в карьере — околотопам Крису Юбенку и Энтони Дирреллу, в обоих случаях досрочно и без шансов. Чемпионом мира, понятное дело, никогда не был. А с боксёрами класса Альвареса он, скорее всего, даже никогда в парах не стоял.

Шанс Канело на победу оценивается в 97 процентов, и это вполне адекватно. Как только прозвучит стартовый гонг, мексиканец захватит центр ринга и будет делать всё, что ему захочется. Единственный способ проиграть этот бой — выйти на ринг в наручниках с руками за спиной. Но и в этом случае, вероятнее всего, будет ничья, учитывая, как Канело умеет уклоняться от ударов — это он явно подсмотрел у Нео из «Матрицы».

Есть всего одна весомая причина посмотреть бой Сауля с Йылдырымом — Альварес. Его поединки — это всегда демонстрация чистого мастерства. Он лучший в защите после ухода Флойда Мейвезера, лучший по таймингу, лучший по скорости из средневесов. Он не отказывается от любого вызова. Можно смотреть этот бой с мыслями о скором поединке Канело с Сондерсом либо о третьем поединке с Головкиным. Обе эти встречи сейчас находятся в разработке.

Да и кто знает, может быть, именно в эту субботу случится главная сенсация века. Изредка же всё-таки такие боксёры, как Йылдырым, побеждают таких, как Канело. Если бы никогда этого не делали, то бокс не был бы одним из самых популярных видов спорта в мире.