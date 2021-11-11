Полиция доставит брата Нурмагомедова обратно в Дагестан

Боец ММА Усман Нурмагомедов вместе со своим другом в скором времени будут отправлены в Каспийск, чтобы на месте принять участие в разбирательстве по делу о наезде на полицейского в аэропорту. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», наказание за него предполагает до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбуждённому после наезда на полицейского, — сказал собеседник агентства.

На данный момент оба молодых человека находятся в одном из изоляторов на территории Москвы. Причиной задержания спортсмена стал инцидент на КПП аэропорта Махачкалы. Полицейские встретилиих в московском аэропорту Шереметьево, куда оба вылетели из Каспийска.

Ранее там, как сообщает следствие, 11 ноября автомобиль Toyota Camry под управлением «неустановленного лица» с тонированными стеклами и без номеров сбилпытавшегося остановить его полицейского.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства случившегося.

По официальным данным, уголовное дело возбуждено только по факту инцидента, а его фигуранты не установлены.