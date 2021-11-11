Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, обвинённого в наезде на полицейского, доставили в один из московских изоляторов временного содержания. Задержанный будет находиться там до суда, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Уточняется, что вместе с Нурмагомедовым задержан и его спутник. Полицейские встретили их в московском аэропорту Шереметьево, куда оба вылетели из Каспийска.

Ранее сообщалось, что в отношении двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошёл, когда Нурмагомедов вместе со своим другом Камaлом Идрисовым направлялись в аэропорт, чтобы сесть на самолёт в Москву.

Спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Им попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле наехали на сотрудника полиции около KПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов. Полицейский получил травму головы и был госпитализирован.