«Похоже, ушёл в запой»: Гейтжи высказался об уходе Макгрегора

https://static.news.ru/photo/20a11cc8-a892-11ea-8c35-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гейтжи прокомментировал заявление Конора Макгрегора об окончании карьеры. По его словам, это, по всей видимости, связано с очередным запоем ирландца.

Хорошо, что люди старшего возраста всё ещё сидят по домам. Этот парень, похоже, ушёл в очередной запой, — написал он в своём Twitter.

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender #propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250 — Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) June 7, 2020

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.