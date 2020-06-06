Единоборства

«Похоже, ушёл в запой»: Гейтжи высказался об уходе Макгрегора

10:38, 07 июня 2020
Джастин Гейтжи Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гейтжи прокомментировал заявление Конора Макгрегора об окончании карьеры. По его словам, это, по всей видимости, связано с очередным запоем ирландца.

Хорошо, что люди старшего возраста всё ещё сидят по домам. Этот парень, похоже, ушёл в очередной запой, — написал он в своём Twitter.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.

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