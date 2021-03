Подбит на взлёте: молодой украинец улетел в нокаут в выигранном бою

Перед боем шансы 25-летнего украинца на победу оценивались в 75–80%. Возможно, он сильно уступал американцу в опыте — тот на шесть лет старше и дрался с очень сильными ребятами вроде Джермалла Чарло и Вилли Монро, но молодость Богачука и его работа с легендарным тренером Абелем Санчесом вкупе с идеальным рекордом (18-0) делали своё дело.

Раньше бои Сергея приходилось видеть только в формате нарезок, но даже из них можно было сделать чёткий вывод: он валит соперников за счёт количества, а не убийственной разовой пушки. Сергей всегда напирает на оппонентов прямолинейно и засыпает их ударами по этажам — классический мексиканский стиль. В бою с Адамсом это должно было быть эффективно, если бы не один риск: бойцы вроде Богачука не только много бьют, но и много пропускают, всегда есть риск налететь на удар.

Бой с Адамсом для Сергея начался очень сложно, он отдал стартовые два раунда и вообще не мог ничего донести до цели. Вперёд-то шёл, но без точных попаданий, а у Брэндона они были, хоть и немного. Всё поменялось в третьем раунде, когда украинец уже явно захватил инициативу и начал попадать по голове. Тогда рефери снял с Адамса очко за целую серию ударов ниже пояса.

Все раунды с четвёртого по седьмой Сергей забрал, но сделал это не слишком уверенно и совсем не зрелищно. Это был сплошь ближний бой, попытка прорыва на очень близкую дистанцию, затем почти неизбежно — клинч. Техника Богачука не слишком понравилась: как будто при ударе он не доводит правую руку до конца, и получается тычок, а не полноценный удар.

На ногах Сергей тоже не впечатлил. Он, как и другие подопечные Абеля Санчеса, не слишком хорошо двигается. Спортсмен ближе к той категории боксёров, кто ходит по рингу прогулочным шагом (без фамилий, чтобы никого не обидеть), чем к той, которая выигрывает бои за счёт ног, как Усик, Ломаченко и ряд других великих чемпионов.

Несмотря на эти недостатки, Сергей выигрывал бой в одну калитку: после первых двух неудачных раундов он выиграл следующие пять, причём один из них — со счётом 10:8. Всё шло к его победе по очкам, но в концовке восьмого раунда (бой был рассчитан на 10) случился нокаут. Украинец атаковал и, возможно, собирался уже финишировать соперника, как вдруг пропустил контратаку. Сначала Адамс выбросил несколько ударов по блоку, затем по корпусу, а после у него прошёл левый боковой точно в подбородок. Сергей свалился как подстреленный. Он успел встать до счёта 10, но шатался почти так же сильно, как Заб Джуда после удара Кости Цзю в 2002-м, и рефери справедливо остановил бой. Сергей получил первое поражение в карьере.