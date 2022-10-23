Победа Ислама! Петра Яна ограбили: итоги UFC 280 Ислам Махачев стал чемпионом в легком весе, а Петру Яну «нарисовали» второе поражение кряду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Российский боец UFC Ислам Махачев на турнире, прошедшем в Абу-Даби, победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. В рамках этого вечера Петр Ян провел мужественный бой, но проиграл Шону О’Мэлли, а Никита Крылов оказался сильнее Волкана Оздемира.

Сорванные бои и андеркард

Представительство России на турнире UFC должно было быть более обширным. Однако за неделю до «ивента» не повезло Магомеду Мустафаеву. Сначала у него сменился соперник, а затем оказалось, что согласившийся на поединок с ним другой боец не имел права выступать в UFC из-за контракта с другой организацией.

И уже в день официального взвешивания стало понятно, что Зубайра Тухугов не сумеет уложиться в лимит дивизиона, поэтому он снялся с турнира, извинившись перед зрителями и обещав подняться в весе.

Сегодня меня подвёл мой организм... Неудобно перед болельщиками, перед братьями, которые прилетели поболеть за нас, и, конечно, перед командой, которая помогла во всем! А также перед UFC и перед соперником. Но я не собираюсь опускать руки и хочу вернуться в строй в ближайшее время и уже в новой для себя весовой категории 70 кг, — написал Тухугов в социальной сети.

Таким образом, официальное представительство россиян на турнире сократилось до четырех человек, к которым можно добавить двух уроженцев России Магомеда Мокаева и Армена Петросяна, а также выходца из Донбасса Никиту Крылова, выступающего без флага.

Первым в октагоне оказался британец Мокаев. Небитый ранее боец был близок к досрочному поражению в конце второго раунда, но его спасла сирена, а уже в третьем раунде Мокаев финишировал Малкольма Гордона, поймав соперника на рычаг локтя.

Представляющий Армению уроженец Красноярска Армен Петросян в дебютном поединке в UFC потерпел поражение от Кайо Барральо, поэтому нуждался в хорошем выступлении. В итоге бывшему чемпиону AMC Fight Nights удалось реваншироваться и выиграть у Эй Джея Гордона единогласным судейским решением.

Далее октагон разделили Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев. Даже российские специалисты не были готовы ответить на вопрос, каким будет сценарий поединка, потому что в UFC свёл не просто двух россиян, а конкретно дагестанцев, не любящих использовать борьбу. Именно она и решила исход противостояния. Нурмагомедов подтянул этот компонент и забрал бой.

Центральной встречей в рамках прелимов для россиян был выход в октагон уроженца Донбасса Никиты Крылова, который как и его соперник Волкан Оздемир чередовал победы с поражениями. Однако, поскольку оба проигрывали исключительно соперникам чемпионского уровня, в этой встрече вполне мог определиться будущий претендент на титул.

Крылов проявил больше мотивации и желания победить. Он аккуратно провёл первый раунд, чтобы не пропустить «дурачка», а затем включился на полную мощность. Швейцарский боец пытался сопротивляться, но Никитой двигали чемпионские амбиции, а Оздемиром — желание стабильно зарабатывать, поэтому россиянин сделал один маленький, но важный шаг наверх.

Беспощадно засудили

К моменту объявления поединка Пётр Ян запустил флешмоб, назвав своего будущего соперника «Пуделем». К акции присоединились другие бойцы команды «Архангел Михаил», выразившие уверенность в победе россиянина. Но это этом медиа-война «Беспощадного» закончилась, Пётр Ян ушёл в тренировочный процесс.

На официальном взвешивании между бывшим чемпионом UFC и Шоном О’Мэлли произошла небольшая стычка. Впрочем, большой конфликт не разгорелся. Бойцы понимали всю опасность друг друга.

Если Ян славился хорошей стойкой, ударной техникой и защитой от борьбы, к его минусам можно было отнести медленный старт. Россиянин привык драться в формате пяти раундов, начиная уничтожение соперников с четвертой пятиминутки. В плане выносливости сравниться с Яном никто не смог, поэтому в формат в три раунда уравнивал шансы американца, обладающего шикарным бонусом — длинными «рычагами».

Однако, использовать это преимущество О’Мэлли оказалось непросто. Сказался богатый опыт Яна в противоборстве с более высокорослыми и тяжелыми соперниками. Жозе Альдо как и Кори Сэндхаген уже в середине первого раунда понимали, что в октагоне они столкнулись не сколько с «Беспощадным», сколько с «Неуязвимым». Похожее откровение накрыло очередного соперника Яна.

Если первый раунд претендовал на статус равного, во втором Ян просто размазал соперника по октагону. В третьей пятиминутке О’Мэлли удалось рассечь бровь на лице россиянина. Петра стала заливать кровь, но несмотря на это он ответил несколькими мощными атаками и разгромил соперника по переводам — 6:0.

Но этого оказалось мало для судей, которые раздельным решением отдали победу О’Мэлли. Американец даже пожал плечами, добавив, что ему нужно пересмотреть бой, чтобы понять, как он победил.

Для UFC победа Шона была гораздо выгоднее, чем победа Яна. Поэтому судьи и отдали победное решение в пользу своего. В О’Мэлли видят будущего чемпиона и звезду. У него три козыря: яркий, харизматичный, не русский. Это сыграло ключевую роль в решении, — прокомментировал судейское решение российский боец Вячеслав Василевский.

Именно Шону О’Мэлли теперь предстоит бой с чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом, который чуть позже защитил пояс в поединке с Ти Джеем Диллашоу, а Яну, скорее всего, предложат встречу с близким другом этнического ямайца Мерабом Двалишвили.

Новый чемпион

В поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры разыгрывался вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Свой пояс бразилец потерял на взвешивании в мае этого года, не уложившись в лимит перед поединком с Джастином Гейджи. Спустя полгода Оливейра вписался в вес, но судя по фотографиям из социальных сетей, потратился на это намного больше здоровья, чем Махачев.

Любимец Абдулманапа Нурмагомедова в России считался невероятным фаворитом встречи. И не из-за тени Хабиба. Отечественные специалисты хорошо знали, насколько хорошо Ислам проявил себя в любительских соревнованиях в различных видах борьбы. В том числе Махачев выиграл чемпионат мира по боевому самбо, а противостоял ему только черный пояс бразильскому джиу-джитсу. Да, Оливейра прошел нескольких топовых соперников в UFC, но сравнивать их уровень борьбы с навыками Ислама столь же корректно, как сравнивать размеры Земли и Юпитера.

Именно борьба и решила исход поединка. Уже в первом раунде Махачев завалял бразильца в партере, а во втором раунде он сшиб Оливейру с ног, как это до него делали Гейджи, Майкл Чендлер и Дастин Порье. В отличие от американцев воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова непросто использовал выгодную позицию, бросившись на добивание, но финишировал соперника менее чем за 30 секунд.

Таким образом, Махачев стал третьим российским бойцом UFC, ставшим чемпионом организации, не считая Олега Тактарова.