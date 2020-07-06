Лучший полулегковес в истории, бразилец Жозе Алду был непобеждённым 10 лет, но и в свои 33 остаётся опасным соперником. На пути к своей мечте он пережил голод, детское увечье и десятки жестоких поединков, а потому очередной молодой и опасный соперник его не испугает. NEWS.ru рассказывает о бойце, с которым 11 июля россиянин Пётр Ян сразится за титул чемпиона UFC.

Шрам как память о бедном детстве

Жозе Алду — самый яркий пример того, как смешанные единоборства могут быть социальным лифтом для парня из самых бедных слоёв многомиллионной Бразилии. Он родился и рос в бедных трущобах, о которых жители нашей страны получили представление в начале 90-х из популярных в то время мыльных опер. Но если героини этих наивных историй переворачивали свою жизнь, повстречав сказочного принца на белом коне, то маленький мальчишка из Манауса добивался всего в своей жизни сам. С трудностями бедняцкой жизни он познакомился ещё с пелёнок. Когда его сёстры бросались друг в друга камнями из мангала, один из них угодил в люльку с годовалым малышом Жозе. В память о том эпизоде, едва не обернувшемся трагедией, Алду украшает огромный шрам во всё лицо, ставший визитной карточкой бесстрашного воина.

На этом тернии в его жизни не закончились. Временами дети в семье голодали по несколько дней, а когда его родители развелись, мальчик остался с отцом-каменщиком и с малых лет помогал ему в работе. Единственную отдушину в жизни отец находил в бутылке, осложняя и без того кошмарное детство Жозе. Глядя на отца, он воспитал в себе отвращение к ночным клубам, алкоголю и наркотикам. Страстью парня был футбол, в котором он видел единственный путь избежать этого кошмара. Вечерами напролёт он сражался на зелёных газонах с более крупными и старшими ребятами, а когда шустрый паренёк оставлял их с носом, его жестоко и безнаказанно били не только по ногам, но и по лицу. Мечта в один прекрасный день поехать в Рио и пополнить ряды любимого клуба «Фламенго» заставляла Алду терпеть это вновь и вновь. В 14 лет его терпение лопнуло, и он пришёл в секцию единоборств на окраине Манауса, где постигал азы капоэйры и бразильского джиу-джитцу. Какое-то время Жозе продолжал игру в футбол и занятия единоборствами, пока новая страсть не поглотила его целиком.

В 17 лет он всё-таки решил поехать в Рио, захватив с собой лишь сумку со скромной одеждой. Вечерами он усердно тренировал джиу-джитсу в зале Андре Педернейраса, основателя ныне известного на весь мир клуба Nova União, а днём мыл посуду, чтобы заработать на хлеб. Свой первый бой провёл в неполные 18 лет на турнире, где правила не сильно отличались от уличной драки. Там он и использовал уроки улицы, вырубив соперника ударами ног на земле всего за 18 секунд.

10 лет без поражений

Так называемые соккер-кики, то есть запрещённые в UFC и большинстве ведущих лиг MMA удары, в которых роль мяча выполняет голова соперника, стали коронкой юного Алду. Забивая «голы», он уничтожал одного за другим соперников, пока в своём восьмом бою не принял вызов, к которому был не готов. Дело даже не в том, что у обладателя чёрного пояса Лучиано Азеведу было больше опыта. Он был просто крупнее и мощнее физически, а потому выдержав натиск молодого паренька, играючи «задушил» его во втором раунде. К тому же Жозе принял бой спустя месяц после предыдущего поединка, не залечив до конца полученные травмы. Алду хорошо усвоил этот урок и больше не совался в чужой вес, а в своём на протяжении десяти лет оставался непобеждённым.

В 2008 году он подписал контракт с лигой WEC, «дочкой» UFC, которая специализировалась на поединках лёгких бойцов, и быстро стал там звездой. После пяти побед подряд нокаутами, где он вырубал соперников ударами в прыжке ногами и коленями, он завоевал чемпионский титул, разгромив Майка Брауна. Уже в следующем поединке жертвой бразильца стал легендарный Юрайя Фейбер, первый полулегковес, ставший звездой планетарного масштаба.

В 2011 году после окончательного поглощения UFC WEC и введения новых весовых категорий в октагоне Алду стал первым чемпионом организации и провёл семь успешных защит титула и до сих пор считается лучшим бойцом в истории полулёгкого дивизиона. Про таких доминирующих чемпионов говорят, что он «зачистил» дивизион. Победная серия Алду завершилась в поединке с Конором Макгрегором нокаутом за 13 секунд. С тех пор он продолжает выступать на высочайшем уровне, оказывая сопротивление самым серьёзным соперникам, однако уже не выдерживает чемпионских поединков с соперниками, которые зачастую превосходят его в мощи и габаритах. Именно этот факт заставил его год назад перейти в легчайший вес, где первый же бой с соотечественником Марлоном Мораэсом получился противоречивым. По мнению судей, он его проиграл, а по мнению руководства UFC, выиграл и именно поэтому был объявлен официальным претендентом на титул и теперь скрестит перчатки в клетке с россиянином Петром Яном.

Свергнуть кумира

Жизненные пути Алду и его нынешнего соперника пересеклись ещё задолго до появления Петра в UFC. Четыре года назад начинающий профессионал из Омска готовился к реваншу за титул чемпиона ACB с Магомедом Магомедовым, и чтобы обогатить свой бойцовский арсенал, отправился в Бразилию в знаменитый зал Nova União, где он провёл 40 дней, спаррингуясь с Алду и его известным товарищем и экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Ренаном Барау. Россиянин восхищался в то время своим нынешним оппонентом и, по его собственному признанию, получил от этой поездки много полезного. Прежде всего это касается его техники муайтай и бразильского джиу-джитсу. С тех пор Ян остаётся непобеждённым, хотя повышает уровень соперников с каждым боем.

Мы тренировались 40 дней. В принципе, и в парах стояли, и где-то боролись и так далее. Безусловно [с тех пор] я стал гораздо опытнее, появилось гораздо больше навыков. Он, я думаю, не стал лучше. Какой он был, такой он и остался, — рассказал Ян в интервью RT.

Ян подходит к бою в ранге безоговорочного фаворита как у букмекеров, так и у фанатов, которые едва не довели Дэйну Уайта до нервного срыва, критикуя выбор соперника Яна. Сам Пётр считает, что нокаутирует его в третьем раунде, после чего пожмёт руку и отдаст должное. Главное, чтобы такая уверенность не граничила с недооценкой оппонента. У Алду есть колоссальный опыт боёв в октагоне, уменье терпеть и держать удар и длинные руки, способные удивить Петра. Это будет достойная проверка чемпионской зрелости россиянина.