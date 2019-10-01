https://static.news.ru/photo/c6fd78c4-e46a-11e9-8abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: sambo.sport

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) принял решение провести первый чемпионат мира по пляжному самбо в 2020 году на Кипре.

На Исполкоме также внесли изменения в регламент организации и проведения официальных соревнований FIAS. Теперь предельно допустимый возраст для судей на ковре — до 55 лет, а для главного судьи соревнований, секретаря соревнований и заместителя главного судьи соревнований — до 60 лет, сообщает ТАСС .

Также с 1 января 2021 года вступят в силу новые международные правила соревнований: женщины будут соревноваться в категориях до 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Соревнования среди мужчин будут проходить в категориях до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.

Помимо этого, были внесены изменения в правила соревнований по самбо в части установления времени поединка для юниоров и взрослых (мужчины и женщины) — 5 минут, для юношей и кадетов — 4 минуты.

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