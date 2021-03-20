Перспективный боец UFC Холланд не выдержал испытание ветераном Брансоном

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В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном бою которого открытие прошлого года и автор пяти побед в пяти поединках Кевин Холланд уступил единогласным решением судей 37-летнему ветерану Дереку Брансону.

Холланд неудачно поскользнулся во время разведки в начале первого раунда и позволил сопернику занять позицию сверху в партере, откуда начал методично разбивать соперника локтями. Во втором раунде Холланд потряс соперника в стойке, но Брансону удалось в состоянии грогги войти в клинч и снова перевести бой в партер, где он комфортнее себя чувствует. Улучшив позицию, он вышел на удушение ручным треугольником, но не смог довести приём до конца. Брансон без труда перевёл бой на землю и в третьем раунде, поставив соперника на грань сенсационного поражения. Однако Холланд отвечал ударами снизу и не отдавал сопернику инициативу полностью.

В чемпионских раундах Холланд так и не приспособился к переводам соперника, а главное не мог подниматься из партера, когда бой переходил на землю. Брансон же спокойно и без лишнего риска вёл дело к победе. В заключительной пятиминутке Холланд уже и в стойке выглядел более зажато, чем соперник и не мог хорошо по нему попасть, а Брансону уже не хватало сил для тейкдауна. В итоге в партер перевёл бой Холланд и даже успел соперника побить, но концовка и этого раунда осталась за Брансоном. Все судьи отдали ему победу со счётом 49:45 и 49:46 (двое).

В соглавном бою вечера американский полусредневес нокаутировал в первом раунде китайца Сона Кенана.

Как сообщал NEWS.ru, в Польше прошёл турнир по смешанным единоборствам KSW 59, в главном бою которого многократный чемпион мира по силовому экстриму, а ныне боец ММА Мариуш Пудзяновский победил техническим нокаутом в первом раунде серба Николу Милановича.