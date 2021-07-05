Орловский: если Волков не бздун, пусть примет мой вызов

42-летний экс-чемпион UFC, живущий в США белорус Андрей Орловский вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Волкова в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Если он не бздун, то пусть подерётся со мной. Если Орловского, как он говорит, все били, то я готов. Меня зацепили эти его слова обо мне. Я с удовольствием бы с ним подрался, — заявил Орловский.

Также Орловский, намекая на приём бойцом запрещённых препаратов, отметил, что одной из причин увольнения Алистара Оверима из UFC могло быть «увлечение кониной».

Волков в последнем бою уступил по очкам французу Сирилю Гану, который стал претендентом на временный чемпионский титул, а Орловский победил малоизвестного американца Чейза Шермана.

Как сообщалось ранее, обидчик Александра Волкова в последнем бою французский боец Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом на турнире в Хьюстоне 7 августа.