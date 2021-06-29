Обидчик Волкова оспорит временный титул UFC

Обидчик Александра Волкова в последнем бою французский боец Сириль Ган оспорит титул временного чемпиона Ultimate FIghting Championship (UFC) в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом на турнире в Хьюстоне 7 августа. Об этом сообщает ESPN.

Изначально Льюис должен был драться с чемпионом UFC Франсисом Нганну, однако француз камерунского происхождения не успеет подготовиться к этому сроку, о чём уведомил организацию. В результате принято решение разыграть временный чемпионский титул между Льюисом и Ганом.

Ган получил статус претендента благодаря победе единогласным решением судей над Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе. Бой Льюиса и Гана станет главным событием турнира UFC 265.

Как сообщалось ранее, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова Иван Банников назвал безумием вердикт судей, отдавших победу французу Сирилю Гану.