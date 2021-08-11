Олимпийский чемпион Храмцов: Месси не уходил из «Барселоны», его выгнали

Олимпийский чемпион по тхэквондо в весовой категории до 80 кг Максим Храмцов прокомментировал уход из «Барселоны» многократного обладателя «Золотого мяча» аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Это просто что-то нереальное. Я играю в FIFA, и даже если бы играл там карьеру за ПСЖ, не позволил бы, чтобы Месси ушёл из «Барселоны». Даже в игре такого не мог представить, а он взял и ушёл. Но считаю, что не он ушёл, а его выгнали. Я читал, что Месси в молодости сказал: «Я никогда в жизни не уйду из „Барселоны“, а если уйду, то значит, меня выгнали». Так и получилось, — рассказал Храмцов.

Также тхэквондист отметил усиление его любимого клуба «Манчестер Юнайтед» в межсезонье и выразил надежду, что после долгого перерыва он вернёт себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге.

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