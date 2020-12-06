Олимпийская чемпионка по боксу вызвала на бой мужчину

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Двукратная олимпийская чемпионка по боксу, боец смешанных единоборств Кларесса Шилдс заявила, что хочет подраться с мужчиной — блогером Джейком Полом.

Об этом сообщает TMZ. Пол ранее перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса провёл бой с баскетболистом Нэйтом Робинсоном. Блогер отправил оппонента в нокаут.

Шилдс осудила поединок Пола с непрофессиональным бойцом. В этом поединке она увидела насмешку над спортом.

Я надеру ему зад. Он может выйти на ринг против меня с весом в 80 килограммов, а в конце боя будет весить 75. Ведь я выбью из него все дерьмо, — заявила спортсменка.

Шилдс 1 декабря подписала контракт c PFL (Professional Fighters League, Профессиональная бойцовская лига). Издания ESPN и The Ring называли её лучшей женщиной-боксёром в мире.