Олимпиада-2020/21: боксёр Алоян не уверен, что доедет до Токио

Из-за пандемии коронавируса весь спорт в 2020 году получился скомканным, в том числе и главное событие — Олимпийские игры — перенесли на год вперёд. Сейчас по-прежнему неясно, состоятся ли соревнования вообще. Призёр Лондона-2012 и Рио-2016 Михаил Алоян, проведший шесть боёв в профессионалах (пять побед, одно поражение), в интервью NEWS.ru рассказал о ситуации вокруг предстоящей Олимпиады в Токио. Он и сам в ней собирается поучаствовать несмотря на переход в профи.

— Михаил, как пандемия повлияла на ваши планы?

— Не очень хорошо: два раза отменялись бои, сначала 30 апреля должен был драться, потом 15 октября — перенесли на конец ноября. Как будут дальше развиваться события — не знаю. Подготовку начинаю, потом приходится прекращать.

— В прошлом году вы неоднократно заявляли, что планируете выступить на Олимпиаде в Токио. Это правда?

— Я-то собираюсь, а вот собираются ли проводить Олимпиаду — вот в чём вопрос.

— Это факт! Но какая у вас мотивация? Вы и так в любителях многого достигли.

— Мотивация очевидная: в Лондоне была бронза, в Рио — серебро, хочется золота. Готовился на этот год, потом всё перенесли на 2021-й, а теперь неизвестно, состоится ли вообще Олимпиада. Если она состоится, то мои планы в ней поучаствовать никуда не делись, я всё ещё хочу это сделать.

— Как профессионалу вообще попасть на Игры? Там же предусмотрен отборочный этап для членов сборной России, а вы не в команде.

— Особого пути для профессионалов нет, есть чемпионат страны, а на крайний случай есть турнир сильнейших, где участвуют чемпионы страны и претенденты. Там выявляется, кто поедет на отбор. Исключений для профессионалов нет, и это правильно, потому что если ты хочешь участвовать в Олимпиаде наравне с любителями, тебе нужно быть в тех же рамках, что и они.

— На каком этапе вы были в 2020 году? Проводился же отборочный турнир в Лондоне, где вас не было. В итоге его прервали из-за пандемии.

— Я в нём не участвовал, у нас там был чемпион страны Руслан Салиев, который имел полное право там боксировать. Потом турнир свернули из-за пандемии, и на этом всё закончилось.

instagram.com/aloyan_mikhail

— А как вы собирались попасть на Олимпиаду, если вас не было на том турнире?

— Там же были и другие варианты попасть, после лондонского турнира должны были пройти и другие — один из них в Париже, если я не ошибаюсь. Можно было и через них попасть. Так я и планировал поступать.

— Насколько это вообще справедливо, что с прошлой Олимпиады решили допустить к участию и профессионалов наряду с любителями? Например, Сауль Альварес захочет приехать — что делать всем?

— Да пусть приезжает! У него тут не так много шансов будет, я вам скажу. Профессиональный от олимпийского бокса очень сильно отличается, тут вообще другой формат. Его тут быстро закроют. Они там в основном заряжены на нокаут, на точный удар, а здесь всё иначе, тут решает количество ударов. Бой длится всего три раунда, не успеет Альварес опомниться, как бой уже закончится. Пускай приезжает, будем рады!

— Какая у вас информация относительного того, состоится Олимпиада или нет?

— Точной информации нет, но мне кажется, её будет очень трудно провести. Пока пандемия затягивается, неизвестно, сколько ещё она продлится. Потом может начаться такая политическая «каша», что Олимпиада может и сорваться. Надо же ещё отбор провести на всех уровнях, а это не так просто и занимает очень много времени. Пока непонятно, как всё успеть. К тому же есть вероятность, что не будет зрителей, из-за этого могут отвернуться спонсоры, что тоже не играет на пользу проведения Олимпиады. Лично я готов драться без зрителей, но есть боксёры, которые без них вообще не хотят выходить на ринг.

— Если Олимпиаду всё-таки решат проводить, что вам может помешать на ней выступить?

— Другие боксёры. Если я не пройду отбор, значит, не поучаствую.

— Если так произойдёт, что ваш бой в профессионалах случится одновременно с отборочным этапом Олимпиады — что выберете?

— Профессиональный бокс хорош тем, что сроки боя можно сдвинуть, а чемпионаты мира или Олимпиаду не перенесёшь. Так что, конечно, я выберу Олимпиаду, это мой приоритет сейчас.

— Олимпийский бокс вам больше по душе, чем профи? Какие у него преимущества перед профессиональным?

— Да, мне больше по душе олимпийский бокс. В профессионалах каждый сам за себя, у тебя есть своя команда, которая тебе помогает — это хорошо. Но в олимпийском боксе ты сам — часть команды. Мы друг другу помогаем, подсказываем, наше настроение зависит от выступлений друг друга, мы все дружим. Я люблю это единение.