Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/105fadde-d168-11eb-89cf-96000091f725_660.jpg Алексей Олейник Фото: oleynikufc/twitter.com

Российский боец украинского происхождения, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник (59-16-1) проиграл по очкам украинцу молдавского происхождения Сергею Спиваку (14-2).

Спивак выиграл первую половину поединка, превосходя в стойке более опытного соперника, но начиная с концовки второго раунда Олейнику удалось переломить ход боя за счёт борьбы, однако у ветерана не хватило сил на концовку. Спивак оказался более свежим и разбил сопернику лицо ударами сверху. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Спиваку со счётом 29:28. Олейник потерпел третье поражение подряд в UFC.

В поединке в легчайшем весе эквадорец Марлон Вера победил единогласным решением судей британца Дейви Гранта.

Как сообщалось ранее, боец UFC Алексей Олейник, сменивший украинское гражданство на российское в 2015 году, признался, что продолжает любить Украину.