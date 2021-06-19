Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC

Российский боец украинского происхождения, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник (59-16-1) проиграл по очкам украинцу молдавского происхождения Сергею Спиваку (14-2).
Спивак выиграл первую половину поединка, превосходя в стойке более опытного соперника, но начиная с концовки второго раунда Олейнику удалось переломить ход боя за счёт борьбы, однако у ветерана не хватило сил на концовку. Спивак оказался более свежим и разбил сопернику лицо ударами сверху. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Спиваку со счётом 29:28. Олейник потерпел третье поражение подряд в UFC.
В поединке в легчайшем весе эквадорец Марлон Вера победил единогласным решением судей британца Дейви Гранта.
Как сообщалось ранее, боец UFC Алексей Олейник, сменивший украинское гражданство на российское в 2015 году, признался, что продолжает любить Украину.