Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в Афганистане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не имею никакого отношения к Афганистану. И я бы не хотел на таком серьёзном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас, — сказал Нурмагомедов.

7 августа Хабиб поддержал своего земляка, серебряного призёра Олимпийских игр по вольной борьбе в Токио в составе сборной Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова, который проиграл в финале россиянину Заурбеку Сидакову.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.