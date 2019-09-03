https://static.news.ru/photo/aa5808b0-cef3-11e9-a79d-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби, где 7 сентября он сразится с американцем Дастином Порье, находится под усиленной охраной.

Хабиб живёт на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми, — сказали ТАСС в команде бойца.

Сообщается, что никакой опасности не существует, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным поединком на турнире UFC 242. Россиянин будет защищать свой титул после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Нурмагомедов назвал условия, в каком случае боец может считаться великим, писал News.ru.