Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжелом состоянии

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Американский телеканал CBS составил рейтинг из десяти лучших бойцов ММА вне зависимости от времени и весовой категории. В нём оказались двое россиян: тяжеловес Фёдор Емельяненко и легковес Хабиб Нурмагомедов.

Возглавил рейтинг действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, опередивший бразильца Андерсона Силву и канадца Жоржа Сен-Пьера. Следом за ними расположился лучший тяжеловес в истории Емельяненко, а Нурмагомедов замкнул...