Единоборства

Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжелом состоянии

15:33, 01 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему тяжелое, завил президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Состояние тяжёлое, — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Гаджиева, он общался с товарищем Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что изменений никаких.

О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операциюна сердце. Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействоватьв лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.

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