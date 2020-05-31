Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжелом состоянии

https://static.news.ru/photo/0155a788-a407-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Состояние Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему тяжелое, завил президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Состояние тяжёлое, — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
По словам Гаджиева, он общался с товарищем Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что изменений никаких.
О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операциюна сердце. Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействоватьв лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.