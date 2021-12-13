Нурмагомедов: российские бойцы испытывают проблемы с получением визы в США

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что большинство российских бойцов испытывают проблемы с получением визы в США. По его словам, над решением этого вопроса сейчас работает чемпион его промоушена Eagle FC Мехди Дакаев, который намерен перейти в UFC, передаёт «Чемпионат».

Мехди Дакаев уже готов к подписанию в UFC. И опыт позволяет, и возраст, и рекорд — его выступления сами за себя говорят. Знаю, что он работает над рабочей визой, сейчас у очень многих ребят из России проблемы с визами (в США. — NEWS.ru). Раньше это тоже было, но теперь почти у всех такие проблемы, — заявил Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова, если Дакаеву удастся решить вопросы с визой в США, то UFC подпишет контракт с чемпионом Eagle FC в лёгком весе. Он также отметил, что на месте своего бойца не соглашался бы выступать в другом промоушене.

За свою карьеру Дакаев провёл 16 поединков по правилам MMA. В 14 из них он одержал победу (шесть — досрочно), в двух потерпел поражения. На турнире EFC 43 он нокаутировал Маккашарипа Зайнукова во втором раунде. Шоу состоялось 10 декабря в Москве.

Ранее Нурмагомедов поздравил с победой бразильца Чарльза Оливейру, который, одолев американца Дастина Порье, впервые защитил чемпионский титул. Хабиб отметил, что Оливейра заслужил победу.