Нурмагомедов рассказал о желании встретиться с главой UFC

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Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом.

Я просто хочу встретиться с Даной. Мы всегда весело проводим наше время при встрече с ним. Посмотрим, посмотрим. У Даны есть кое-что интересное для меня, у меня для него. Мы поговорим, — сказал боец в интервью аккаунту refurrymma_official в Instagram, отвечая на вопрос о возможности своего возвращения в октагон.

Ранее американский тренер Хавьер Мендес, тренировавший Нурмагомедова, выразил уверенность, что Хабиб вернётся в спорт.

Как писал NEWS.ru, Нурмагомедов выложил в социальной сети фотографию с главой UFC Дэйной Уайтом. Спортсмен подписал снимок так: «Скоро увидимся». Фанаты решили, что боец намекает на возвращение в UFC.

Россиянин завершил спортивную карьеру после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Бой завершился победой Нурмагомедова, он в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Всего в активе спортсмена 29 побед.