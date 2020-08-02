Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Гейтжи

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Джастином Гейтжи.
Это будет тяжёлая подготовка, в сентябре уже будем вместе с Хавьером Мендесом. Эта подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок, — написал Нурмагомедов в Instagram.
Известно, что бой с Гейтжи за чемпионский пояс состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ Абу-Даби. Первоначально он должен был пройти в сентябре, однако из-за смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова в начале июля сроки перенесли.
После поединка с американцем Нурмагомедов планирует сразиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что российский тяжеловес Александр Волков проведёт следующий бой с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 24 октября.
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