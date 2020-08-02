Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/3347acbc-d4e2-11ea-88c9-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Джастином Гейтжи.

Это будет тяжёлая подготовка, в сентябре уже будем вместе с Хавьером Мендесом. Эта подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Известно, что бой с Гейтжи за чемпионский пояс состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ Абу-Даби. Первоначально он должен был пройти в сентябре, однако из-за смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова в начале июля сроки перенесли.

После поединка с американцем Нурмагомедов планирует сразиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тяжеловес Александр Волков проведёт следующий бой с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 24 октября.