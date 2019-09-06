Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал, что собирается драться в стойке весь бой с американцем Дастином Порье.
Готов драться с ним в стойке, я прогрессирую, — поделился спортсмен.
Он добавил, что будет молиться всевышнему, чтобы бой прошёл хорошо.
У меня всю жизнь один план — буду валить и бить, — отметил Нурмагомедов в интервью
ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Как писал News.ru, временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Дастин Порье уверен в победе над российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в поединке.