Нурмагомедов рассказал, что ему нужно для боя с Фергюсоном

https://static.news.ru/photo/87d60772-7580-11ea-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в разговоре с журналистами заявил, что будет готов к бою с американским спортсменом Тони Фергюсоном. Для проведения поединка нужны лишь выбранная руководством UFC локация и возможность для россиянина покинуть территорию страны.

Как подчеркнул Нурмагомедов, он продолжает ежедневные тренировки. По словам Хабиба, бой с Фергюсоном для него крайне важен, ведь эта схватка может стать главным событием в истории UFC.

Если UFC сейчас назовёт мне локацию, а я смогу вылететь из России, то бой состоится, даю 100%. Я каждый день просил главу промоушена назвать место проведения поединка, но мне ничего не ответили, — цитирует спортсмена ESPN.

Как ранее писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов в очередной раз нелестно высказался в отношении ирландского спортсмена Конора Макгрегора, назвав его «старой проституткой». Это произошло во время прямого эфира в социальной сети.