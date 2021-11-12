Нурмагомедов ответил Фергюсону на обвинения в трусости

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил бойцу Тони Фергюсону на обвинения в трусости. Он заявил, что не собирается переходить на личности и оскорблять спортсмена. Своими мыслями Хабиб поделился в Twitter.

За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни одного раунда в UFC. C 2015 года ты лишь раз победил бойца из топ-15. Тони, картина полностью понятна. Я не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Это просто факты, — написал Нурмагомедов.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гейтжи. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее сообщалось, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, обвинённого в наезде на полицейского, доставили в один из московских изоляторов временного содержания.