Нурмагомедов открыл новый бизнес

https://static.news.ru/photo/064e593a-33de-11eb-be8d-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора, Eagle Mobile.

Сегодня — тот самый день. День большого запуска нашего оператора Eagle Mobile! Я действительно долго работал над тем, чтобы сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным для каждого, понятным для всех, честным и ответственным. Пока только Москва и область, но другие регионы не за горами. Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается! — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Это уже второй бизнес, который Нурмагомедов начинает после завершения спортивной карьеры. 30 ноября NEWS.ru писал о покупке 32-летним бойцом ММА-промоушена Gorilla Fighting Championship. Сумма сделки составила $1 млн. Отмечалось, что чемпион UFC намерен сделать ребрендинг и переименовать компанию в Eagle Fighting Championship.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейтжи. Причиной для такого решения стало обещание, данное матери, не выступать без отца. В активе Хабиба 29 побед в 29 боях по правилам смешанных единоборств.